Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Auf einem Fuß- und Radweg krachen eine Fußgängerin und ein Radfahrer zusammen. Beide müssen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Blaustein sind bei einem Unfall am Sonntag zwei ältere Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz vor 14.45 Uhr ein 78-Jähriger mit seinem Rad auf einem Fuß- und Radweg auf Höhe der Gerhauser Straße in Richtung Blaubeuren. Auf dem Weg entlang der Blau lief auch eine 83-jährige Fußgängerin. Vermutlich durch Unachtsamkeit fuhr der Radler gegen die Fußgängerin. Die war laut Polizeiangaben am rechten Rand in gleicher Richtung unterwegs.

Nach der Kollision stürzten beide. Dabei zogen sich die Beteiligten schwere Verletzungen zu und kamen in Kliniken. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. An dem Trekkingrad entstand Sachschaden von rund 50 Euro. (AZ)