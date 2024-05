Ulm

vor 16 Min.

Blautal-Center: So läuft der Umbau des Einkaufszentrums

Plus Nachdem im Herbst der Zuschlag für den Umbau des Einkaufszentrums an Architekten vergeben wurde, wird der Umbau in 1000 Wohnungen jetzt ganz konkret geplant.

Von Oliver Helmstädter

Weit über 100 Seiten hat der erste Bebauungsplan für das "Blau Quartier" samt zahlreicher Anhänge, der nun dem Ulmer Bauausschuss und dem Stadtentwicklungsverband Ulm/ Neu-Ulm vorgelegt wurde. Damit wird immer deutlicher, wie sich die Kölner Architekten Astoc das Stück Stadt zwischen Blau und Blaubeurer Straße vorstellen.

Nur 25 Jahre nach Inbetriebnahme wurde die Entscheidung zu einem grundlegenden Neuanfang längst getroffen: Aus dem erst 1998 eröffneten Blautalcenter in Ulm, dem früher einmal größten Einkaufszentrum in Baden-Württembergs, wird ein Wohnquartier. Ein erster Vorentwurf für den Bereich im Osten des Areals wurde nun abgesegnet, also jenen Teil des Einkaufszentrums in Richtung Blaustein, auf dem in früheren Tagen etwa der große Real-Supermarkt war. Hier soll auch in Zukunft der Einzelhandel konzentriert werden.

