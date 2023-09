Neu-Ulm/Ulm

Deutschlands beste Einkaufscenter: Das Blautalcenter Ulm ist Vorletzter

Das Ulmer Einkaufscenter steht in großen Teilen leer: Im kommenden Jahr soll der erste von drei Abschnitten eines Umbaus in ein von Wohnungen dominiertes Quartier beginnen.

Plus Jährlich verteilen Geschäftsinhaber Noten für ihr Einkaufszentrum. Das Schlusslicht aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm kommt nicht von ungefähr. Die Glacis-Galerie profitiert.

Es ist kaum überraschend: In Deutschland gibt es nur ein einziges Einkaufszentrum, in dem die Mietparteien unzufriedener sind als im Ulmer Blautalcenter. Es gibt ja kaum mehr Geschäfte, die geöffnet haben in der Ladenzeile an der Blaubeurer Straße. Das Ergebnis im neuen "Shoppingcenter Performance Report": Note 4,7. In der Schule wäre das eine Fünf.

In der Glacis-Galerie läuft es besser: Bershka, eine Marke der spanischen Inditex-Gruppe, eröffnete einen Laden in der Glacis-Galerie. Der einzige zwischen Stuttgart und München. Foto: Oliver Helmstädter

Seit 2012 geht es bergab mit dem Einkaufszentrum, das einmal zu den größten im Land gehörte: von Note 2,6 im Jahr 2012 nun auf ein Fünf - mangelhaft. Möglicherweise war es auch der letzte Auftritt des Einkaufscenters in dieser aufwendigen Befragung der Wiesbadener Wirtschaftsberatung Ecostra, die Mietparteien in 240 Einkaufszentren bundesweit nach ihrer Zufriedenheit befragte. Die unzufriedensten Mieter gibt es in der Stadtgalerie in Witten (Nordrhein-Westfalen), dann folgt schon das Blautalcenter.

