Künstlerinnen lassen sich über die Schulter schauen

Wie oft betrachtet man Kunstwerke – in Ausstellungen, bei Freunden und Verwandten oder zu Hause in den eigenen vier Wänden. Der eine oder andere kennt sich sicher aus, weiß, zu welchem Genre so ein Bild gehört und wie es entstanden sein könnte. Die Mehrheit der Betrachter findet die Arbeiten schön, spannend, inspirierend oder aber uninteressant, nichtssagend oder sogar langweilig. Alles ist Geschmackssache. Vieles kann einem klarer werden, öffnet einem sogar die Augen, wenn man den Entstehungsprozess eines Werks etwas mitverfolgt. Dies bieten fünf Mitglieder der Ulmer Künstlergilde bis einschließlich Freitag, 15. August, an.

Den Künstlerinnen geht es auch um Gemeinschaft

In erster Linie geht es Claudia Bengelmann, Susanne Döttinger, Annegret Polack-Papke, Renate Reiner und Manuela Schlegel zwar darum, in Gemeinschaft und mit gegenseitiger Inspiration Neues zu schaffen, sich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Arbeiten zu kreieren, von denen sie sagen können: Sie sind gelungen. Aber wer mal neugierig ist und ein wenig zuschauen will, ist jederzeit willkommen. Gearbeitet wird in der Künstlergilde täglich von 10 bis 16 Uhr, wobei die Künstlerinnen einräumen, dass die eine oder andere unter Umständen auch mal etwas früher kommt oder etwas länger bleibt.

Zum Auftakt der Aktion am Samstagvormittag trafen sich die fünf Frauen zu einem gesunden Arbeitsfrühstück. Ein bisschen plaudern gehört dazu, vor allem aber wurde besprochen, wie man das Ganze anpacken will. „Es gibt kein übergreifendes Thema“, sagt Claudia Bengelmann. „Jede arbeitet eigenständig“, fügt Renate Reiner an. „Man kann sich von den anderen inspirieren lassen, man profitiert davon.“ Früher gab es in der Künstlergilde den Sommerworkshop des inzwischen verstorbenen Georg Fenkl. Die von ihm geleitete Gruppe habe dann aufgehört, berichtet Manuela Schlegel. Die eine oder andere Gruppe habe sich neu gebildet. „Wir fünf sind der harte Kern und wir harmonieren gut miteinander.“

In der Künstlergilde, in der jetzt keine Ausstellung zu sehen ist, kann gut gewerkelt werden, meint Susanne Döttinger. „Man kann große Arbeiten machen, denn hier gibt es eine Druckerpresse und eine Stempelpresse.“ Entsprechend hat sich die Künstlerin vorgenommen, in dieser Woche Prägedrucke anzufertigen. Renate Reiner bevorzugt Siebdrucke. „Die kann ich hier gut machen. Daheim habe ich mein Atelier in der Wohnung, da gibt es immer eine Sauerei.“

Ein Kunstwerk zum Geburtstag

Annegret Polack-Papke beschäftigt sich anders. Einerseits mit Collagen, für die sie bekannt ist, andererseits mit Stickerei. „Ich war neulich im Hymer-Museum in Bad Waldsee“, berichtet sie. „Ich war sehr beeindruckt, denn dort gibt es klasse Oldtimer zu bestaunen. Von den tollen Formen, die ich dort sah, habe ich mich inspirieren lassen.“ Claudia Bengelmann hat sich etwas Besonderes vorgenommen: „Eine Freundin von mir hat demnächst ihren 60. Geburtstag. Da fertige ich in Mischtechnik ein Leporello an, auf dem ich ein wenig zeige, was in ihrem Leben und mit mir sowie Freunden passiert ist und das Leporello ist mein Geschenk für sie.“

Manuela Schlegel schließlich hat sich als Thema „das große Format in Schwarz“ vorgegeben und will mit verschiedenen Techniken arbeiten. Klar ist für alle, dass sie ihre künstlerische Arbeit nicht komplett gezielt angehen, sich selbst keine konkreten Vorgaben machen. „Das wird sich während der Arbeit entwickeln“, sagt Susanne Döttinger. Das Ergebnis wird sich am kommenden Freitag offenbaren. Man kann gespannt sein.