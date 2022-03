Blitzmarathon 2022: Hier wird am Donnerstag im Kreis Neu-Ulm geblitzt

Im Kreis Neu-Ulm und Umgebung findet am Donnerstag ein Blitzmarathon statt. Die Orte aller Geschwindigkeitsmessungen gibt es hier auf einen Blick.

"Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU). Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Straßen im Freistaat gehe darauf zurück. Mit einem sogenannten Blitzmarathon soll nun darauf aufmerksam gemacht werden. Es ist die neunte Aktion dieser Art. Auch Baden-Württemberg nimmt daran teil. Doch während das Polizeipräsidium Ulm keine Angaben zu den Stellen macht, wo am Donnerstag, 24. März, ab 6 Uhr die Blitzer stehen werden, sind die Orte im Kreis Neu-Ulm bekannt.

In Bayern wird die Polizei bis Freitag, 25. März, 6 Uhr, die Geschwindigkeit an jenen Lokalitäten verstärkt kontrollieren. Insgesamt rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung seien im Einsatz - an rund 2100 möglichen Messstellen im Freistaat. Der Schwerpunkt liege vor allem auf Landstraßen. Auf den Kreis Neu-Ulm entfallen 29 dieser Kontrollpunkte.

Blitzerstellen 2022 im Landkreis Neu-Ulm und in Teilen des Unterallgäus

Altenstadt , Illertisser Straße ( Untereichen ), innerorts, Tempo 50

, Illertisser Straße ( ), innerorts, Tempo 50 Altenstadt , Memminger Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Altenstadt , Memminger Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Altenstadt , Staatsstraße 2031, außerorts, Tempo 100

, 2031, außerorts, Tempo 100 Babenhausen , B300 , außerorts, Tempo 100

, , außerorts, Tempo 100 Bellenberg , Illertaltangente, innerorts, Tempo 50

, Illertaltangente, innerorts, Tempo 50 Buch, Staatsstraße 2018, außerorts, Tempo 100

2018, außerorts, Tempo 100 Egg an der Günz , Staatsstraße 2020, außerorts, Tempo 100

, 2020, außerorts, Tempo 100 Illertissen , Dietenheimer Straße (Dornweiler), innerorts, Tempo 50

, (Dornweiler), innerorts, Tempo 50 Illertissen , Siemensstraße, innerorts, Tempo 50

, Siemensstraße, innerorts, Tempo 50 Illertissen , Staatsstraße 2018, außerorts, Tempo 100

, 2018, außerorts, Tempo 100 Illertissen , Vöhlinstraße, innerorts, Tempo 30

, Vöhlinstraße, innerorts, Tempo 30 Nersingen , Ulmer Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Neu-Ulm , Memminger Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Neu-Ulm , Staatsstraße 2031, außerorts, Tempo 80

, 2031, außerorts, Tempo 80 Oberroth , Hauptstraße (Bereich Kindergarten/ Schule Staatsstraße ), innerorts, Tempo 30

, Hauptstraße (Bereich Kindergarten/ ), innerorts, Tempo 30 Pfaffenhofen , Hermann-Köhl-Straße, innerorts, Tempo 50

, Hermann-Köhl-Straße, innerorts, Tempo 50 Pfaffenhofen , Staatsstraße 2021, außerorts, Tempo 60

, 2021, außerorts, Tempo 60 Senden, Daimlerstraße , innerorts, Tempo 30

, innerorts, Tempo 30 Senden, Hauptstraße (Ay), innerorts, Tempo 50

Senden, Staatsstaße 2031, außerorts, Tempo 70

Unterroth , Illertisser Straße, innerorts, Tempo 50

, Illertisser Straße, innerorts, Tempo 50 Unterroth , Kreisstraße NU5, außerorts, Tempo 100

, NU5, außerorts, Tempo 100 Vöhringen , Heerstraße, innerorts, Tempo 50

, Heerstraße, innerorts, Tempo 50 Vöhringen , Heerstraße ( Illerberg ), innerorts, Tempo 50

, Heerstraße ( ), innerorts, Tempo 50 Vöhringen , Illertaltangente, außerorts, Tempo 60

, Illertaltangente, außerorts, Tempo 60 Vöhringen , Ulmer Straße , innerorts, Tempo 30

, , innerorts, Tempo 30 Weißenhorn , Günzburger Straße (Hegelhofen), innerorts, Tempo 50

, (Hegelhofen), innerorts, Tempo 50 Weißenhorn , Roggenburger Straße , innerorts, Tempo 50

, , innerorts, Tempo 50 Weißenhorn , Römerstraße ( Attenhofen ), innerorts, Tempo 50

, Römerstraße ( ), innerorts, Tempo 50 Winterrieden , B300 , außerorts, Tempo 100

Im vergangenen Jahr war ein Motorradfahrer, der zwischen Schneckenhofen und Bubesheim im Kreis Günzburg unterwegs war, der absolute Spitzenreiter - auch bayernweit. Bei maximal erlaubten 100 Kilometern pro Stunde reizte der Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 231 Sachen das Maximum aus seiner Maschine aus und war damit mit 131 zu viel auf dem Tacho unterwegs.

Blitzermarathon 2022 soll "Verkehrsteilnehmer wachrütteln"

"Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", so Innenminister Herrmann. Daher würden auch alle Messstellen vorab bekannt gegeben. (AZ/krom)

