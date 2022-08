Uzin Utz steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2022, der Gewinn ging zurück

Die Ulmer Firma Uzin Utz hat seine Zwischenbilanz für 2022 vorgelegt. Der Umsatz des Bodenverlege-Spezialisten nahm zu, der Gewinn aber ging zurück.

Der Bodenverlege-Spezialist Uzin Utz hat seinen Umsatz in der ersten Hälfte des Jahres gesteigert. Der Umsatz nahm um 11,2 Prozent auf 246,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (221,7 Mio) zu, wie das Unternehmen mit Sitz in Ulm am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis nach Steuern ging dagegen auf 14 Millionen Euro zurück nach 20,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021.

Das Unternehmen erklärte, man sei mit Flexibilität und Expertise anhaltenden Störungen in den Lieferketten und Versorgungsengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten begegnet.Eine Prognose für das weitere Geschäftsjahr wagte Uzin Utz nicht. Grund seien wirtschaftliche und politische Unsicherheiten und deren mögliche Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis. Der Ulmer Spezialist für Bodenverlege-Lösungen beschäftigt rund 1450 Menschen. (dpa)

