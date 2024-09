Böhse Onkelz in Neu-Ulm: So ist die Stimmung vor dem Konzert im Wiley

Spaziert ein Bewohner von Neu-Ulm am Gelände des Böhse-Onkelz-Konzerts vorbei, bleibt er vor dem Einlass in die „Fanzone“ stehen und bemerkt schmunzelnd: „Das ist ja ein ganz anderes Klientel – alles in Schwarz!“ Offensichtlich hat er noch nie ein Rock-Konzert im Fernsehen gesehen, denn hier erscheint niemand im weißen Hemd. Das dürfte ja bekannt sein, ebenso, dass sie Bärte tragen und gerne Bier trinken. Aber was noch? Wie sind sie wirklich drauf, diese Onkelz-Fans? Um das herauszufinden, haben wir uns vor Ort umgehört.

Philipp Scheuerl