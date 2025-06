Dicke Rauchschwaden im Kreis Neu-Ulm zu sehen: Wohl Brand auf einer Baustelle

Was brennt denn hier? Mit dieser Frage hat eine Frau aus Elchingen am Montagabend unserer Redaktion dieses Bild zukommen lassen. Ihre grobe Schätzung: In Richtung Weißenhorn müsse es brennen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten kann zunächst keine genauen und vor allem keine gesicherten Angaben machen. Ein Vorfall, der gegen 17.14 Uhr über die Leitstelle gemeldet wurde, könnte aber passen: In Roggenburg soll Baumaterial auf einer Baustelle brennen. Die Streife der Polizei sei aber noch auf dem Weg dorthin.

Der zunächst schwarze und dicke Rauch sei kurze Zeit später in weißen Rauch übergegangen, berichtet unsere Mitarbeiterin. Zwischen ihr in Elchingen und dem mutmaßlichen Brandort in Roggenburg liegen mehr als 20 Kilometer Luftlinie. Inzwischen ist bekannt, dass in Roggenburg ein größerer Baucontainer mit daneben gelagerten Kabeltrommeln brennen soll. (krom/wis)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.