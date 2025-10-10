Diese Band verbreitet angenehme Hitze

Eigentlich ist das ja eine lustige Bezeichnung: AOR. Das steht für Adult Oriented Rock, also Rockmusik für Erwachsene. Vor Jahrzehnten musste der melodiöse, nicht allzu wilde und nicht allzu anstößige Rock mal so genannt werden, denn die Jungen brauchten es im Ernstfall deutlich derber und krachiger. Heutzutage hören eigentlich nur noch Erwachsene Rockmusik, die Kids eher selten. Deshalb wäre mittlerweile eigentlich alles mit lauten Gitarren und harten Riffs streng genommen AOR. Aber, Spitzfindigkeiten beiseite: Die große Zeit des AOR liegt eigentlich weit in der Vergangenheit, er galt in diesem jungen Jahrtausend als mausetot. Dennoch gibt es jenseits der Genre-Dinosaurier Bon Jovi, Journey oder Foreigner wieder junge Bands, die genau diesen süffigen Hardrock spielen und das wallende Haupthaar dazu schwingen. Ein großartiges Beispiel dafür sind Heat aus Schweden, die sich selber H.E.A.T. schreiben. Die sinnfreien Pünktchen zwischen den Buchstaben galten in den 80ern als recht modern für Hardrock/Metal-Bands, siehe W.A.S.P oder die Ulmer J.U.M.P. Die 2007 in der Nähe von Stockholm gegründete Band Heat hat nun erstmals das Ulmer Roxy beehrt, die große Halle zwar nicht ganz vollgemacht, aber ordentlich abgeräumt, um mal im Boomer-Slang der 80er zu bleiben.

Mit Spaß und vollem Körpereinsatz hauchen Heat einem alten Rock-Genre neues Leben ein. Foto: Reinhard Pfetsch

In der Halle standen ganz offensichtlich nicht nur Hardcore-Fans, sondern etliche, die einfach nur neugierig waren, weshalb nicht sofort ein Begeisterungssturm losbrach, als Heat auf die Bühne kamen und sofort den Turbo zündeten. Sänger Kenny Leckremo schaffte es allerdings rasend schnell, das Publikum zum Mitmachen zu animieren, auch wenn es nicht alle Stücke kannte. Das ist bei dieser Musik auch nicht so wichtig, denn sie funktioniert einfach: Die Riffs sind hart, die Refrains harmonietrunken, das Tempo straff – und die Band spielt auf hohem technischen Niveau ohne Fehl und Tadel.

Heat spielen perfekten Breitwand-Rock

Natürlich trägt Sänger Lackremo eine Menge zum Stimmungspegel bei, denn er ist nicht nur unablässig unterwegs, er gibt stimmlich alles und erklimmt Höhen, bei denen anderen schon mal die Luft ausgeht. Kurz gesagt: Heat spielen perfekten Bereitwand-Rock und sind damit so etwas wie die schwedischen Bon Jovi, auch wenn sie sich mit deutlich kleineren Hallen zufriedengeben müssen.

Die Tour heißt zwar „Welcome To The Future“, doch die Musik ist nicht unbedingt richtungsweisend für den Rock der nächsten Jahre. All das, was Heat spielen, gab und gibt es schon, aber die Songs komme extrem solide und gut gemacht rüber. Sie wirken trotzdem frisch, weil diese relativ junge Band sie so kraftvoll serviert. Dementsprechend geht das Publikum voll mit und am Ende sind alle glücklich, nicht nur die Leute vor, sondern auch die Musiker auf der Bühne. Die hatten einen prima Abend, weil sie es geschafft haben, einfach alle zu überzeugen. Als Intro hatten sie noch selbstbewusst den alten 80er Jahre Hit „The Heat Is On“ aus dem Film „Beverly Hills Cop“ laufen lassen. Und tatsächlich: Es war ein heißer Abend. Alles richtig gemacht.

Hairmetal-Zombies im Synthesizer-Rausch

Der Auftritt zeigte auch einen eklatanten Klassenunterschied zur doch reichlich gesichtslosen deutschen Vorband Formosa auf, die nur Hardrock-Konfektionsware zu bieten hatte. Interessanter war da die zweite Anheizergruppe Midnight Danger, ein Schweden-Duo, das aussah wie Hairmetal-Zombies. Doch die Gitarre spielte nur eine untergeordnete Rolle bei ihrem elektronischen Synthesizer-Sound, der wie eine sehr räudige, zackige Variante der deutschen Klangflächen-Wohlfühlpopper Schiller klingt. Eben mehr nach Horrorfilm-Soundtrack und Videospiel. Aber mit diesem Synthwave, wie sich das Genre nennt, könnten sie auch problemlos jede Großraumdisco zum Tanzen bringen.

Ein Hauch von Hairmetal-Zombie: Chris Young vom Duo Midnight Danger Foto: Reinhard Pfetsch