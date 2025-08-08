Feuerwehreinsatz: Brennende Zigarette setzt Bett in Brand

Eine heruntergefallene brennende Zigarette war nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei der Auslöser für einen Brandeinsatz der Erbacher Feuerwehr am Freitagmorgen. Kurz nach sechs Uhr wurde über den Notruf 112 der Feuerwehr gemeldet, dass in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dellmensingen Rauchmelder ausgelöst haben und starker Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock sichtbar ist.

Die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle schickte neben der Erbacher Feuerwehr auch die Feuerwehrleute aus den Stadtteilen Dellmensingen und Ersingen zur Einsatzstelle, dazu kamen noch Helfer vor Ort, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst.

Den Brand des Bettes in der Wohnung hatte die Feuerwehr Erbach schnell gelöscht. Der Brandrauch musste mit einem Hochdrucklüfter aus dem Gebäude gedrückt werden. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr von einer Drehleiter aus auch den Dachstuhl, um sicherzugehen, dass der Brand nicht weiter nach oben gezogen ist.

Die 69-jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei führt nun weitere Ermittlungen zur Brandursache. Gegen die Bewohnerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 50.000 Euro an. (AZ)