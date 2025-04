Brennender Lastwagen bremst Verkehr auf der B10 aus

Ein brennender Lkw behindert derzeit den Verkehr auf der B10 in Ulm. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Strecke in beiden Richtungen derzeit gesperrt.

Der Lastwagen, beladen mit Elektroschrott, war nach bisherigen Informationen gegen neun Uhr im Bereich zwischen Ikea und dem Lehrer-Tal-Tunnel in Brand geraten. Möglicherweise hatte sich der Schrott selbst entzündet. Dem Fahrer des Sattelzuges gelang es noch seine Zugmaschine rechtzeitig abzukoppeln und in Sicherheit zu bringen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Wegen des starken Rauchs ist die Strecke derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Wann sie wieder freigegeben wird, steht derzeit noch nicht fest.