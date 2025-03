Mit dem Heizkissen in die ganze Welt – das Ulmer Familienunternehmen Beurer

Riesig war die Not nach dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Nichts standen auch die Eheleute Eugen und Käthe Beurer im Jahr 1919. Doch ihr Glaube an eine bessere Zukunft hob das Paar aus dem Elend. Dank zweier Nähmaschinen im Schlafzimmer kam Geld ins Haus. Käthe Beurer hatte von einer amerikanischen Erfindung gehört, mit elektrischem Strom Decken oder Kissen zu erwärmen. Eine gute Idee in Zeiten, in denen Zentralheizung nicht Standard und Brennstoffe wie Kohle teuer waren. So ging das Paar in die Produktion.

Nach einigen komplizierten ersten Jahren trat mit Bernhard Beurer der eigene Sohn und ein Vertriebstalent in die Firma ein. Während in Ulm fleißig genäht wurde, reiste er durchs Land und sorgte für Absatz. 1935 beschäftigte Beurer 100 Mitarbeiter, die Firma zog in eine ehemalige Gaststätte nach Söflingen. Ihr Stammsitz bis heute.

Katzenlogo bildet Vertrauen

Damals hatte sich der Katzenkopf als Beurer-Logo bereits etabliert. „Ist Dir‘s kalt auf der Matratze, nimm das Kissen mit der Katze“, war der Slogan, mit dem Beurer um Kunden warb. Die Katze sollte Wärme, Behaglichkeit und Wohlbefinden vermitteln. Aber auch die typischen Attribute des schnurrenden Vierbeiners schwangen beim Markennamen mit: Vertrauen und Häuslichkeit. Beinahe 70 Jahre gehörte das Tier zum Erscheinungsbild von Beurer, auf Messen, Produkten und Anzeigen.

Ein massiver Rückschlag kam mit dem Zweiten Weltkrieg. Das Firmengelände lag in Schutt und Asche. Wertvolle Maschinen und Rohstoffe waren vernichtet. Trotzdem: Die Produktion lief schon 1945 wieder an. In den 1950er Jahren dann tat Beurer zum ersten Mal einen Schritt aus der angestammte Produktgruppe und bot außerdem ein Schnellbügeleisen an.

Weltmeister-Legende wirbt für Gesundheitsprodukte

Als die Nachfrage nach Heizdecken, -kissen und -betten beim Marktführer in den 80er Jahren zu stagnieren begann, sorgte die dritte Generation, Schwiegersohn Hans-Dieter Bühler, für den nächsten Schritt in die Zukunft. Unter dem Titel „BodyFit“ kommen Massagegeräte, Infrarotlampen und Blutdruckmessgeräte an den Markt. Der populäre Reck-Weltmeister Eberhard Gienger warb dafür. Das Segment, das inzwischen „Wellness“ heißt, macht heute 70 Protzent des Umsatzes aus.

Icon Vergrößern Lasse Schick arbeitet bei Beurer in der Entwicklung. 40 bis 50 neue Beurer-Produkte kommen jährlich auf den Markt. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Lasse Schick arbeitet bei Beurer in der Entwicklung. 40 bis 50 neue Beurer-Produkte kommen jährlich auf den Markt. Foto: Alexander Kaya

Mit der vierten Generation und Marco Bühler als Geschäftsführer weitet die Firma ihr Sortiment noch einmal aus. Beurer bietet nun Personen- und Küchenwaagen an und setzt auf Geräte für gesunden Schlaf, Maniküre, Haarstyling, Bart- und Zahnpflege, aber auch auf Medizinprodukte für Diabetiker, Tageslichtlampen und Notfallarmbänder. Utensilien für die Kleinsten - Fläschchenwärmer, Babyphones und Sterilisatoren passen ebenfalls zu Beurer. „Viele Deutsche haben etwas von Beurer zu Hause – auch wenn es Ihnen vielleicht nicht bewusst ist“, ist Simon Schwörer, Content & PR Writer, sicher. Die Marktführerschaft hält Beurer für etliche Produkte, weltweit ist man Vize bei Heizdecken und Wärmebetten.

500 Produkte für 100 Länder

40 bis 50 Beurer-Neuheiten gibt es jedes Jahr. Ein neues handliches Gerät gegen Insektenstiche ist das jüngste Erfolgsmodell, auch dank der Fernsehspots in allen Programmen.

Die insgesamt 500 Beurer-Produkte liefern Standorte in Indonesien, zwei Werke in China sowie je eines in Ungarn und in der Republik Moldau. Zudem arbeitet die Firma „mit festen Lieferanten zusammen“, sagt Schwörer. Mit Tochterunternehmen und Distributionspartnern sei man heute in 100 Ländern vertreten. Der Hauptabsatzmarkt sei Deutschland und Europa.

Suche nach Fachkräften braucht Zeit

1700 Menschen beschäftigt das Familienunternehmen weltweit. 500 Mitarbeiter arbeiten in Ulm und im Zentrallager Uttenweiler. Beurer bildet in acht Berufen aus und stellt im kaufmännischen Bereich sowie in der Technik und Entwicklung ein. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet das Projektmanagement mit Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Entwicklung, Qualitätswesen und -sicherung.

Icon Vergrößern Gesundheitsprodukte werden bei Beurer weiterentwickelt und geprüft. Hier Lasse Schick und Johannes Bux. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Gesundheitsprodukte werden bei Beurer weiterentwickelt und geprüft. Hier Lasse Schick und Johannes Bux. Foto: Alexander Kaya

Der Fachkräftemangel zeige sich bei Beurer in der Dauer, bis eine Stelle besetzt ist. Das liege nicht zuletzt an der Qualität der Bewerbungen, lässt die Personalabteilung durchblicken. Bei Beurer duzt sich jeder. Der 13-Millionen-Euro-Neubau Beurer-Campus bietet variable Arbeitsplätze und Rückzugsräume. Vertikale Gärten verbessern das Klima und der große Besprechungsraum erlaubt einen Blick über Ulm bis zur Schwäbischen Alb. 37,5-Stunden-Woche, mobiles Arbeiten, Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Job-Fahrrad und Pass für das Fitness-Studio – die Firma will bei qualifizierten Bewerbern punkten.

Der Trick gegen US-Strafzölle

„Über die vergangenen 20 Jahre ist Beurer konstant gewachsen“, sagt Geschäftsführer Marco Bühler. „Während der Corona-Pandemie konnten wir unseren Umsatz stark steigern, da wir Medizinprodukte liefern konnten, die während der Pandemie eine besonders große Relevanz hatten, wie Masken oder Fieberthermometer.“ Doch zuletzt „spüren wir wie auch andere Unternehmen die gestiegenen Energiepreise, Inflation und globale Konflikte“. Während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump fiel die Entscheidung, in Indonesien zu investieren. Neben den, im Vergleich zu China, geringeren Lohnkosten, umgeht Beurer so auch die Strafzölle des US-Präsidenten für Produkte aus dem Reich der Mitte. Parallel stärkt Beurer die Werke im östlichen Europa. Eine Lehre aus der Pandemie-Zeit: „Unser Ziel ist es, immer mehr Produktgruppen wieder in europäische Produktion zu holen und somit unabhängiger von internationalen Lieferketten und langen Transportwegen zu agieren“, sagt Marco Bühler.

Aktuell liege der Konzernumsatz von rund 350 Millionen Euro etwa auf Vorjahresniveau.