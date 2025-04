Kommandeur des Landeskommando Bayern über Sicherheitspolitik und Heimatschutz

Der Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) des CSU Kreisverbands Neu-Ulm lädt zu einem Abend mit Brigadegeneral Thomas Hambach, Kommandeur des Landeskommando Bayern, ein. Termin ist Donnerstag, 10. April, 18 Uhr in der Sportgaststätte Bellenberg, Sportanlage 1.

Die Einschätzung der sicherheitspolitischen Lage Deutschlands und Europas hat sich verändert. Sie ist heute bestimmt durch Russlands militärische Aggression und die Sorgen um die Verlässlichkeit der USA als Bündnispartner in der NATO. „Kriegstüchtigkeit“ und ähnliche Schlagworte stehen in der öffentlichen Debatte über eine Bewertung der Verteidigungsfähigkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft. Für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben wurde die Schuldenbremse ausgesetzt, und es ist Bestandteil der Koalitionsverhandlungen, eine Wehrpflicht oder Dienstpflicht wieder aufleben zu lassen. Der Arbeitskreis für Außen- und Sicherheitspolitik der CSU im Landkreis Neu-Ulm (ASP Neu-Ulm) hat Brigadegeneral Thomas Hambach, Kommandeur des Landeskommando Bayern, als Referenten gewonnen. Er wird über den Auftrag des Landeskommandos Bayern sprechen. Zu dessen wichtigsten Aufgaben „die Bereitstellung von Fähigkeiten zum Heimatschutz in Bayern“ gehört, wie die CSU formuliert. Hambach wird in seinem Impulsvortrag einen Überblick über die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen geben, und den Bürgern aus erster Hand Fragen zum Thema beantworten. (AZ)