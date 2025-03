Gin ohne Alkohol, Salami mit Rotwein: Das war bei der „Broberia“ geboten

Die siebte Auflage der Genussmesse „Brobiera“ war wie in den Vorjahren ein großer Renner. Am Wochenende gab es an den Ständen der 37 Aussteller und Ausstellerinnen im Neu-Ulmer Wiley-Club dichtes Gedränge. Manufakturen aus der näheren und weiteren Region präsentierten zum Teil ganz ausgefallene Spezialitäten, die in Sachen Qualität einen hohen Stellenwert haben. Darauf legt Veranstalter Frank Steinle von Steinle Marketing, selbst erneut mit einem Gin-Stand vertreten, absolut großen Wert. Nachdem die Messe schon in anderen Lokalitäten stattgefunden hatte, wurde sie nun zum zweiten Mal im Wiley-Club mit großem Erfolg über die Bühne gebracht.

