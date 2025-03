Brobiera 2025: Das ist bei der Genussmesse im Wiley-Club geboten

Die regionale Genussmesse „Brobiera“ findet wieder am Samstag, 22. März, und Sonntag, 23. März, im Wiley-Club in Neu-Ulm statt. Vertreten sind mehr als 35 Aussteller. Dazu gibt es Musik auf der Open Stage und viele kulinarische Angebote an Foodtrucks.

Das sind die Öffnungszeiten bei der Genussmesse „Brobiera“ in Neu-Ulm

„Brobiera“, auf Hochdeutsch „Probiere“, bietet selbstgemachte Spezialitäten aus der Region wie Aufstriche, Kaffee, Soßen, Eis, Burger, Wein, Wurst- und Fleischprodukte, Spirituosen bis hin zu schwäbischen Spezialitäten und Dattelprodukten. Die mehr als 35 Aussteller bestehen aus Manufakturen, Foodtrucks, Destillerien und Händler aus der Region, die Ihre handgemachten Produkte den Besuchern zum Probieren und zum Kauf präsentieren.

Jeder Besucher kann an jedem Stand die Köstlichkeiten erst probieren und sich über Produkte und Dienstleistungen informieren. Die Veranstalter versprechen Qualität vor Quantität. Auf der Bühne gibt es ein buntes Rahmenprogramm, beispielsweise mit Salvo La Ferrera (Weltmeister im Jazz Akkordeon). Geöffnet ist Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. (AZ)