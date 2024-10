A7 wird wegen Brückenabriss am Wochenende voll gesperrt

Für den Abriss der in die Jahre gekommenen Brücke über die A7 zwischen Holzheim und Finningen muss am Wochenende zum ersten Mal für mehrere Stunden die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach am Dienstag mit.

Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen (AS) Nersingen und Vöhringen erfolgt demnach ab Samstag, 12. Oktober, 21 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 5 Uhr. Von der Sperrung betroffen ist also auch das Autobahndreieck Hittistetten. Die Umleitungen werden beschildert und erfolgen über die Bedarfsumleitungen der A7:

Von der AS Nersingen kommend wird der Verkehr in Fahrtrichtung Füssen über die U4 zum Autobahndreieck Hittistetten geführt. Die U4 verläuft auf der B10 in Richtung Neu-Ulm bis zur AS Neu-Ulm Mitte, weiter über die B28 und das Dreieck Hittistetten wieder auf die A7 in Richtung Füssen.

Von der AS Vöhringen kommend wird der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg über die U97 zur AS Nersingen geführt. Die U97 verläuft über die Kreisstraße NU14 in Richtung Weißenhorn, über die St2020 nach Pfaffenhofen, über die St2021 in Richtung Nersingen und weiter über die St2509 zur AS Nersingen der A7 (Richtung Würzburg).

Von der AS Vöhringen kommend wird der Verkehr mit Ziel Ulm/Neu-Ulm (B28) über die U97 in Richtung Ulm/Neu-Ulm geführt. Die U97 verläuft über die Kreisstraße NU14 in Richtung Vöhringen, weiter über die St2031 zur AS Senden (B28 Richtung Ulm/Neu-Ulm).

Von Ulm/Neu-Ulm (B28) kommend ist die Fahrbeziehung in Richtung Kempten in der Bauphase uneingeschränkt möglich, die Fahrbeziehung in Richtung München erfolgt ab der AS Vöhringen über die U97 zur AS Nersingen.

Wie bereits mitgeteilt, erfolgt der Abbruch in zwei Bauphasen jeweils unter Vollsperrung der A7. In dieser ersten Bauphase am kommenden Wochenende werden zunächst die Auf- und Einbauten des Überbaus zurückgebaut sowie die Bauwerkskappen entfernt. Die Sperrung für die zweite Bauphase erfolgt am darauffolgenden Wochenende, in der Nacht von Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 20. Oktober, 6 Uhr. In dieser zweiten Bauphase erfolgt dann der Abbruch des Überbaus sowie des Mittelfpfeilers und der Widerlager. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen bittet das Staatliche Bauamt alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis. (AZ)