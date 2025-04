Einbrecher bedrohen Hausbewohner in Pfuhl mit Hammer

Ein Mann überrascht nachts zwei Einbrecher, doch die attackieren ihn mit brutaler Gewalt. Anschließend sperrten sie ihn ein und plünderten das Haus aus.

Es war in der Nacht zum Samstag. Da überraschte ein 57-Jähriger Mann in seinem Einfamilienhaus im Bereich des westlichen Pfuhler Kapellenbergs gegen 1.30 Uhr zwei Einbrecher. Er wollte zu Bett gehen und wurde dabei sofort von den zwei Tätern körperlich angegriffen. Die maskierten Männer überwältigten ihn und bedrohten ihn mit einem Messer und einem Hammer. Die Täter durchwühlten das gesamte Haus auf der Suche nach Wertgegenständen. Danach sperrten sie den 57-Jährigen in den Heizungskeller. Der Mann konnte sich nicht mehr selbst befreien und rief in den Morgenstunden um Hilfe.

Feuerwehr muss eingesperrten Hausbewohner befreien

Ein Nachbar hörte die Schreie und alarmierte die Polizei. Nachdem die erste Streifenbesatzung der Inspektion Neu-Ulm eingetroffen war, musste die Feuerwehr die Türe zum Heizungskeller mit Gewalt aufbrechen, um den Bewohner zu befreien. Der Mann kam im Anschluss leicht verletzt in eine Klinik, die er im Laufe des Samstags wieder verlassen konnte. Ob die Täter aus dem Haus erhebliche Wertgegenstände erbeutet hatten, stand nach Darstellung der Polizei zunächst nicht fest.

Die Einbrecher trugen beide Masken

Das Einbruchsopfer beschreibt die zwei Täter als etwa 45 und 60 Jahre alte Männer. Der Ältere war mit einer schwarzen Trainingsjacke und Jogginghose bekleidet. Der 45-Jährige mit einer grauen Trainingsjacke und einer schwarzen Hose. Beide sprachen gebrochen Deutsch und trugen eine schwarze Maskierung. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm vom Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen und der Polizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Die Kripo bitte die Bevölkerung um Mithilfe mit folgenden Fragen: „Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 5. April, im Bereich des westlichen Kapellenbergs im Stadtteil Pfuhl, Personen, auch als Fußgänger, oder Fahrzeuge bemerkt, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Sind im Vorfeld der Tat Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen?“ Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0731 8013-0 entgegen. (AZ)