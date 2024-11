Führungswechsel bei den Hubertusschützen

Die Generalversammlung des Schützenvereins "Hubertus" Obenhausen stand dieses Jahr im Zeichen der Verabschiedung der bisherigen Ersten Schützenmeisterin Martina Neumeyer und der anschließenden Neuwahlen. In Ihrer Begrüßungsrede gab Martina Neumeyer unter anderem auch einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Jahre ihres Wirkens als Erste Schützenmeisterin. Dazu gehörte 2014 das 130-jährige Vereinsjubiläum und im Jahr 2018 die Generalsanierung der Schießanlage mit Einbau moderner elektronischer Schießstände. 2019 folgte dann zusammen mit der Musikkapelle Obenhausen die Durchführung der Festlichkeiten des Bezirksmusikfests und im vergangenen Jahr die Ausrichtung des Preisschießens zum 140-jährigen Gründungsjubiläums. Die Vorstandschaft ließ in der anschließenden Bilddokumentation die letzten zwölf Jahre nochmals Revue passieren und bedankte sich unter großem Applaus der anwesenden Mitglieder mit dem abgebildeten Erinnerungsgeschenk. Als Nachfolger für das Amt des Ersten Schützenmeisters stellte sich Christian Schläger zur Wahl und wurde durch die Versammlung einstimmig gewählt. Die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft wurden ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt: Zweiter Schützenmeister Dominik Amann, Schriftführerin Daniela Sauter, Kassier Reinhard Schultheiß, Erster Sportleiter Max Schultheiß, Zweiter Sportleiter Philipp Schenk und Jugendleiterin Martina Pöhlmann.

Als erste Amtshandlung blieb es dem neuen Ersten Schützenmeister überlassen, die Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder vorzunehmen. Unter anderem wurden Angelika Schiebel und Walter Glöckler zu Ehrenmitgliedern ernannt.