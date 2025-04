Mitten in der Nacht betrunken hinterm Steuer

In der Samstagnacht, um kurz vor 3 Uhr hat die Polizei in der Bürgermeister-Graf-Straße in Buch einen Autofahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, wie die Polizei mitteilt. Sie habe die Weiterfahrt des 37-jährigen Autofahrers dann unterbunden und eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Den 37-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

