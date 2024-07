Neu-Ulm und Buch haben Heimrecht im WFV-Pokal

Die erste Runde im WFV-Pokal wurde ausgelost. Eine Mannschaft marschiert direkt in Runde zwei.

Der große Knaller ist nicht dabei, sechs der sieben teilnehmenden Vereine aus dem Fußballbezirk Donau/Iller bekommen es in der ersten Runde des württembergischen Verbandspokals mit Gegnern aus der Landesliga, Bezirksliga und der Kreisliga A zu tun. Die SSG Ulm hat sogar ein Freilos und marschiert demzufolge direkt in die zweite Runde. Das ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag. Der SSV Ulm 1846 Fußball nimmt als Aufsteiger in die zweite Bundesliga an diesem Wettbewerb nicht mehr teil.

Heimrecht haben tatsächlich nur zwei Vereine aus dem Bezirks-Sextett: Der Bezirksligist und Bezirkspokalsieger TSV Neu-Ulm erwartet Rot-Weiß Weiler, die neu gegründete SGM Buch/Obenhausen mit ihren Trainern Harry Haug und Uli Klar misst sich mit dem SV Reinstetten. Türkspor Neu-Ulm, der FC Blaubeuren, Srbija Ulm und Türkgücü Ulm müssen auswärts ran – wobei Türkgücü mit dem Bodensee-A-Kreisligisten SGM Beu-ren/Rohrdorf die der Papierform nach leichteste Aufgabe vor der Brust hat.

Die Spiele der ersten Runde: TSV Heimenkirch (Landesliga) – Türkspor Neu-Ulm, TSV Neu-Ulm - FV Rot-Weiß Weiler (Landesliga), VfB Friedrichshafen (Landesliga) – FC Blaubeuren, SV Sigmaringen (Bezirksliga) – FC Srbija Ulm, SGM Beuren/Rohrdorf (Kreisliga A) – SC Türkgücü Ulm, TSV Buch – SV Reinstetten (Landesliga).

Die Spiele der ersten Runde werden am 20. und 21. Juli ausgetragen, fortgesetzt wird der Wettbewerb um den WFV-Pokal am darauf folgenden Wochenende 27./28. Juli. (pim)