Endlich eröffnet: Buddha Kitchen nimmt Betrieb im Brückenhaus-Lokal am Donauufer auf

Lieber spät als nie: Die Buddha Kitchen hat in ihrem neuen Restaurant im Brückenhaus auf der Insel in Neu-Ulm den Betrieb aufgenommen. Bislang servierten Thi My Linh Pham und ihr Mann Quoc Chung Hoang vietnamesische Küche in einem viel kleineren Lokal in der Augsburger Straße. In der Nacht zum vergangenen Samstag erfolgte nun der Umzug an die Herdbrücke. Aus gesundheitlichen Gründen habe es länger gedauert als zunächst geplant. Der Glaube an ihre „Vision“ aber habe sie nicht aufgeben lassen, sagt die 36-Jährige.

