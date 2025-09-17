Müll-Bürgerbegehren: Manuel Korn gibt nicht auf

Hat sich der Ärger um die neuen Müllgebühren tatsächlich gelegt? Während Landrätin Eva Treu (CSU) und der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) am Dienstag von einer entsprechenden Beruhigung sprachen, sagt Manuel Korn etwas ganz anderes. Der Mann, auf dessen Konto zwei Demonstrationen und eine Petition gegen das Kostenmodell gehen, erklärte auf Nachfrage: „Die CSU und allen voran Landrätin Eva Treu sind der Meinung, dass jetzt alles in Ordnung ist. Das ist es auf keinen Fall.“ Deshalb bereitet er gerade seine nächste Aktion vor.

Der Unmut über die Müllgebühren ist noch längst nicht verraucht

Anfang August hatte der Eisenbahner und Nebenerwerbslandwirt aus Roggenburg angekündigt, er werde ein Bürgerbegehren gegen das Gebührenmodell starten. Inzwischen hat zwar der Werksausschuss des Kreises die Grundgebühren, die sich an der Personenzahl des jeweiligen Haushalts orientieren, abgesenkt, doch der Unmut scheint nicht verraucht. Dass beim Landratsamt und beim AWB kaum mehr Beschwerden eingehen, wie jetzt verlautete (wir berichteten) liegt seiner Einschätzung nach „vielleicht daran, wie mir zugetragen wurde, dass die Antworten für die Bürger durchs Laandratsamt ,eher so lala‘ sind. Man will halt Beschwerden schnell vom Tisch haben.“

Regelung der Müllgebühren ist „hochkompliziert“

Korn nimmt für sich in Anspruch, „fast 1000 Mails“ mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern gewechselt zu haben, das spreche doch für sich. Er kritisiert, die neue Gebührenregelung, von der elf Kommunen betroffen sind, sei zu bürokratisch und „hochkompliziert“. Kritiker stoßen sich vor allem daran, dass bei der Berechnung der Kosten auch die Größe eines Haushalts eine Rolle spielt. Bürger hätten bei Anfragen schon mal gesagt bekommen, sie sollten bei der Personenzahl einfach nichts eintragen, dann werde es günstiger.

Korn will an dem Bürgerbegehren festhalten. Das befinde sich gerade „im Anlauf“ und werde momentan innerhalb seiner Partei, der SPD, vorbereitet. Wann man damit an die Öffentlichkeit gehe, könne er noch nicht abschätzen. Der Aufwand für die Vorbereitung sei bei dieser Größe nicht ganz einfach. Fünf Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises müssten das Begehren unterzeichnen. Beteiligen sich genügend Menschen, entscheidet der Kreistag über die Zulässigkeit. Laut Korn wären rund 19.000 Unterschriften nötig. Lässt der Kreistag das Begehren zu, wird der Weg frei für den eigentlichen Bürgerentscheid.

Was will Korn erreichen? „Ich will mich mit dem Bürgerbegehren dafür einsetzen, dass die Berechnung vereinfacht wird. Hierzu gehört auch, eine stark vereinfachte, bürokratiearme Mülltonnengebühr einzuführen“, erklärt er.