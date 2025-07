Ideen der Bürger sind gefragt: Infoveranstaltung zum Neubau Lessing-Gymnasium

Der Neubau des Lessing-Gymnasiums inklusive zwei moderner Dreifach-Sporthallen in Wiley Nord an der Romy-Schneider-Straße ist beschlossen. Nun hat die Öffentlichkeit das Wort. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich aktiv an der Planung zu beteiligen, teilt die Stadt Neu-Ulm mit. Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und umweltbezogenen Stellungnahmen ist von Montag, 28. Juli, bis einschließlich Montag, 8. September, unter www.neu-ulm.de/auslegungen sowie im Rathaus Neu-Ulm (Augsburger Straße 15, 3. Stock, Abteilung Stadtplanung) während der Öffnungszeiten öffentlich einsehbar. Stellungnahmen können elektronisch an stadtplanung@neu-ulm.de übermittelt werden. Alternativ ist auch die schriftliche Abgabe möglich. Zum Auftakt der Beteiligung findet am Montag, 28. Juli, ab 18 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im Johannessaal (Johannesplatz 4, Neu-Ulm) statt. Hier können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über das Projekt informieren und ihre Anregungen zu den Planungen einbringen. (AZ)

