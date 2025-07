AfD will drei Rathäuser im Kreis Neu-Ulm erobern

Am 8. März 2026 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Gewählt werden Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistag. Die jeweiligen Parteien bereiten sich bereits vor. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten werden rekrutiert, entsprechende Listen werden zusammengestellt. Doch was macht eigentlich die AfD, die in lokalen Gremien im Landkreis Neu-Ulm bislang nicht vertreten ist, jedoch bei jüngsten Wahlen im Kreis Neu-Ulm und auch in anderen Regionen in der Regel um die 20 Prozent erreicht hat? Franz Schmid, der Neu-Ulmer Kreisvorsitzende der rechtsextremen Partei, gewährt einen Einblick.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis