Bürgermeisterwahl in Nersingen: CSU schickt Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki ins Rennen

Amtsinhaber Erich Winkler (CSU) hatte frühzeitig schon bekannt gegeben, bei der anstehenden Kommunalwahl im März 2026 nicht mehr als Bürgermeister für Nersingen kandidieren zu wollen. Das hat erst kürzlich in einer Abfrage unserer Redaktion bei den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern erneut beteuert. Der CSU-Ortsverband hat nun den Wahlkampf im Ort eröffnet und seinen potenziellen Bürgermeisterkandidaten verkündet. Und der ist in der Gemeinde kein Unbekannter.

Fabian Sniatecki, seit 2018 als Hauptamtsleiter und seit 2023 als Geschäftsleiter im Nersinger Rathaus tätig, soll für die Christsozialen ins Rennen gehen, wie der CSU-Ortsvorsitzende Marc Schüßler am Mittwoch mitteilt. Sniatecki verfüge als langjähriges Parteimitglied nicht nur über kommunalpolitische Erfahrung, sondern auch über das nötige Verwaltungs-Knowhow.

Nersingens Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki (34) ist aktives Feuerwehr-Mitglied

Als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nersingen sei Ehrenamt für ihn kein Fremdwort. „Ich möchte Bürgermeister werden, weil ich Nersingen mit neuen Ideen voranbringen und gestalten möchte“, wird der 34-Jährige in der Mitteilung zitiert. Seine Einstellung sorge nicht nur bei Parteikollegen für Aufbruchstimmung. „Er genießt über die Fraktionsgrenzen hinaus großes Vertrauen, das ist in Anbetracht der anstehenden Großprojekte in unserer Gemeinde eine wichtige Voraussetzung“, meint der CSU-Fraktionsvorsitzende Albert Riedl. Der in Roggenburg wohnhafte und in Weißenhorn geborene Sniatecki wolle die positive Entwicklung aller Ortsteile gleichermaßen im Blick behalten, heißt es.

Nominiert werden soll der Diplom-Verwaltungswirt (FH) bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 24. Juli, um 19 Uhr. Dabei soll auch die Gemeinderatsliste der CSU mit ihren 20 Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl vorgestellt werden. (AZ)