Ein Telefonscherz? So hat Gold Ochsen die Kanzler-Ankündigung erlebt

Plus Ende Dezember klingelte im Vorzimmer von Gold-Ochsen-Chefin Ulrike Freund das Telefon: Das Bundeskanzleramt war dran, seitdem ist die Aufregung groß.

"Ein Telefonscherz?" Dieser Gedanke sei Gold-Ochsen-Chefin Ulrike Freund und Frank Schlagenhauf, dem Vertriebsleiter, sofort gekommen, als aus dem Vorzimmer die Anfrage eintraf: "Bundeskanzleramt ist dran. Ein Dr. Starke", hieß es. Ungläubig habe die Brauereichefin den Anruf entgegengenommen. "Wir haben erst an alles Mögliche gedacht."