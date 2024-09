Bundestagswahl 2025: Wer tritt in die Fußstapfen von Karl-Heinz Brunner?

Die SPD geht im Wahlkreis Neu-Ulm mit einem neuen Gesicht in Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025. Die Genossen haben am Wochenende Andreas Büch als ihren Kandidaten nominiert. Der 32-Jährige ist studierter Politikwissenschaftler und seit 2021 Vorsitzender des Partei-Ortsvereins in Senden. Er fordert eine transparente Politik, die auch unangenehme Dinge benennt und dafür Lösungen sucht.

