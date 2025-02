U18-Wahl im Kreis Neu-Ulm: Hier können Jugendliche ihre Stimmen abgeben

Bei der am 23. Februar anstehenden „echten“ Bundestagswahl sind Menschen erst ab dem 18. Lebensjahr wahlberechtigt. Um erste Erfahrungen sammeln zu können, wie eine Wahl abläuft, findet in den kommenden Tag wie vielerorts so auch im Landkreis Neu-Ulm die sogenannte U18-Wahl statt. Veranstalter ist die Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Neu-Ulm in Kooperation mit dem Kreisjugendring Neu-Ulm. Auch Jugendhäuser und Schulen wirken mit.

Die U18-Wahl funktioniert nach Angaben der Kreisverwaltung fast wie die regulären Wahlen. Es gibt Wahlkabinen, Stimmzettel sowie Wahlurnen. Im Kreis Neu-Ulm kann je nach Wunsch des Wahllokals sowohl mit Erst- als auch Zweitstimme gewählt werden. Offene Wahllokale gibt es hier:

Juca Senden (Hauptstraße 34, Senden): Montag, 10. Februar, bis Freitag, 14. Februar, - mobil an verschiedenen Treffpunkten im Stadtgebiet.

Kinder- und Jugendhaus B21 (Bradleystraße 21, Neu-Ulm): Freitag, 7. Februar, Dienstag, 11. Februar, bis Donnerstag, 13. Februar, jeweils von 14 bis 20 Uhr, und am Freitag, 14. Februar, von 14 bis 17 Uhr.

Wählen dürfen alle Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Es spielt keine Rolle, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist, möglichst viele Kinder und Jugendliche an politische Themen heranzuführen.

U18-Wahl zur Bundestagswahl auch an Schulen im Kreis Neu-Ulm

Ein mobiles Wahllokal mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlurnen besucht auch die folgenden Schulen, an denen nur die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Einrichtungen abstimmen können:

Montag, 10. Februar: Anton-Miller-Mittelschule (Nersingen-Straß)

Dienstag, 11. Februar: Erhard-Vöhlin-Mittelschule (Illertissen), Johannes von La Salle Realschule (Illertissen), Uli-Wieland-Mittelschule (Vöhringen)

Mittwoch, 12. Februar: Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Neu-Ulm), Werner Ziegler Mittelschule (Senden)

Donnerstag, 13. Februar: Mittelschule Weißenhorn, Montessorischule Weißenhorn

Nach Schließung der Wahllokale werden die bundesweiten Ergebnisse und die Resultate der bayerischen Wahllokale am Abend des 14. Februar im Internet veröffentlicht unter www.u18.org. Sie können laut Kreisverwaltung „als Signal der Jugend an die erwachsenen Wählerinnen und Wähler verstanden werden“. (AZ)