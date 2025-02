Wahl-Analyse: Wo wurde wie im Landkreis Neu-Ulm gewählt?

Der Landkreis Neu-Ulm ist auf den ersten Blick schwarz. In jeder Stadt und Gemeinde im Kreisgebiet erhielt der CSU-Kandidat und Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard die meisten Stimmen. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl in 2021 konnte er seinen Anteil sogar um ein paar Prozentpunkte ausbauen: von 37,2 auf 42,5 Prozent. Jedoch musste er sich in bestimmten Gebiet auch geschlagen geben. Wir haben uns die Ergebnisse im Landkreis Neu-Ulm etwas genauer angeschaut.

