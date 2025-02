Schnell zeichnete sich am Sonntagabend ab, dass Ronja Kemmer von der CDU im Wahlkreis Ulm/Alb-Donau-Kreis das Rennen macht. Dieses Mal bekam sie sogar in der Stadt Ulm die meisten Stimmen. Am Ende der Auszählung gingen 43,5 Prozent der Erststimmen im ländlich geprägten Alb-Donau-Kreis und gut 30,5 Prozent in der Stadt Ulm an sie.

