Burgrieden

vor 54 Min.

Bei dieser Ausstellung in der Villa Rot bleibt niemand einfach auf dem Teppich

Im Museum Villa Rot in Burgrieden startet am Sonntag die Ausstellung "Mit den Füßen sehen. Der Teppich in der zeitgenössischen Kunst."

Plus Das Museum in Burgrieden zeigt in "Mit den Füßen sehen" die Vielfalt der gewebten und geknüpften Gegenwartskunst – mit teilweise verblüffenden Effekten.

Von Dagmar Hub

Der Markt für Orientteppiche, einst beliebt und oft von hohem Wert, ist in den vergangenen drei Jahrzehnten zusammengebrochen. Für Künstlerinnen und Künstler wurde der Perserteppich dadurch zu einem erschwinglichen Material, mit dem sich äußerst spannende Dinge anstellen lassen – was wiederum dem Orientteppich auf andere Weise neuen Zuspruch verschafft. Das Museum Villa Rot in Burgrieden zeigt von Sonntag, 27. Februar, bis zum 22. Mai in der Ausstellung „Mit den Füßen sehen“ Ausschnitte aus der Vielfalt dessen, was Gegenwartskunst im Orient und im Okzident mit dem einstigen Statussymbol macht.

