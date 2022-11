Brand in Kamin sorgt für Feuerwehreinsatz: Bewohner müssen Haus verlassen

Mitten in der Nacht gehen die Rauchmelder los: In einem Wohnhaus bricht ein Feuer aus. Die Bewohner müssen das Gebäude verlassen.

In einem Wohnhaus in Burgrieden im Kreis Biberach ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Schadenshöhe lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht genau beziffern.

Ein Zeuge meldete den Brand kurz vor 3 Uhr im Höhenweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Qualm aus dem Gebäude, der sich auch in den Wohnräumen verteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Erdgeschoss in einem Kamin ausgebrochen. Das Feuer griff auf eine Zwischendecke über, so dass es zu einem Schwelbrand kam.

Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete das Gebäude. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, denn sie wurden durch Rauchmelder gewarnt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. Die Feuerwehren aus Burgrieden und Laupheim waren mit 45 Mann und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. (AZ)