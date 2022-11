Einbrüche in zehn Firmen in einer Straße: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Einbrecher haben es auf mehrere Firmen abgesehen. Türen wurden aufgehebelt und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in zehn Firmen in nur einer Straße in Burgrieden im Kreis Biberach eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich demnach in der Straße "Am Flugplatz" mit Gewalt Zugang zu den Firmen. Sie hebelten Türen auf oder schlugen Scheiben ein, um in die neun Gebäude zu gelangen. Die Täter hatten es wohl auf Geld abgesehen.

Mehrere Einbrüche in Burgrieden: Was wurde gestohlen?

Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. Auch die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sie fragt:

Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in Burgrieden verdächtige Personen gesehen?

verdächtige Personen gesehen? Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen?

aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt an die Polizei in Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 entgegen. (AZ)