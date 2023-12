Burgrieden

Sabine Heilig ist die neue Kuratorin der Villa Rot

Plus Dass Kunst in der Öffentlichkeit wieder präsenter werden muss, findet die neue Kuratorin der überregional bekannten Villa Rot. Ein Porträt.

„Kunst sichtbar machen“ lautet das Motto der Website, die Sabine Heilig gemeinsam mit dem Reutlinger Grafiker Stefan Beuter betreibt. Gemeinsam bieten die beiden Dienstleistungen für „Museen aller Art, Galerien, öffentliche und private Kulturveranstalter, Künstlerinnen und Künstler, Start-ups im Kunst- und Kulturbereich und Unternehmen“ an. Ein sehr weit gefächertes Portfolio, aber wenn man die aktuelle Kuratorische Leiterin der Villa Rot sowie Galeristin in der Ulmer Galerie Meinlschmidt persönlich erlebt, verwundert das nicht.

Villa Rot in Burgrieden hat neue Kuratorin

Mit großer Energie hat sich die in Nördlingen lebende promovierte Kunsthistorikerin der Kunst verschrieben. Vorgezeichnet war ihr dieser Lebensentwurf nicht, denn die im Saarland geborene Geisteswissenschaftlerin kam, nachdem ihr Abitur an einem Gymnasium in ihrer Geburtsstadt Saarlouis gefährdet war, auf ein baden-württembergisches Internat. Dort kam sie in Kontakt mit der Bildhauerei. Später, so erzählt sie, habe sie unbedingt Grafikdesignerin werden wollen. Ihre Bewerbungsmappe sei aber abgelehnt worden. „Das macht aber nichts“, sagt sie heute, „es ist gut, wie es dann gekommen ist“.

