Kammerkonzerte in der Villa Rot: Das Programm für 2025 steht

In der Kammermusikszene ist das Museum Villa Rot mit seinem gerade mal knapp 100 Plätze fassenden Konzertsaal bekannt und begehrt. Für die Kammerkonzerte 2025 hat Konzertintendant Klaus Otto Rumpelhardt wieder internationale Ensembles und Solistinnen und Solisten in die Villa Rot eingeladen.

Am 9. Februar 2025 wird das Pariser Quatuor Modigliani den Kammermusik-Reigen in der Villa Rot eröffnen. 2017 haben sie als erstes Streichquartett im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie gespielt. In der Villa Rot wird das Quartett mit Werken von Élise Bertrand, Maurice Ravel und Peter I. Tschaikowsky zu hören sein.

Pianist Martin Stadtfeld kommt im März nach Burgrieden

Der ebenso feinfühlige wie virtuose Pianist Martin Stadtfeld kommt am 16. März zusammen mit dem für sein lyrisches Gespür und seine hohe Virtuosität bewunderten Cellisten Jan Vogler in die Villa Rot. Auf dem Programm: Sonaten von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Dmitrij Schostakowitsch.

Das Schumann Streichquartett – bestehend aus den drei Brüdern Mark, Eric und Ken Schumann und dem Bratschisten Veit Hertenstein – bringt am 18. Mai in der Villa Rot das a-Moll-Streichquartett Nr.1 von Robert Schumann und das c-Moll-Streichquartett Nr. 1 von Johannes Brahms auf die Bühne. Sopranistin Theresa Pilsl ergänzt den Auftritt mit Liedern von Robert und Clara Schumann sowie von Johannes Brahms.

Sein Ausnahmetalent am Flügel wird der junge in Russland geborene Nikolay Khozyainov am 14. September zeigen. Der 32-jährige Pianist ist auf allen großen Bühnen der Welt aufgetreten. Das Villa Rot-Publikum darf sich auf Werke von Frédéric Chopin, Maurice Ravel und Ludwig van Beethoven/ Franz Liszt freuen.

Das Klaviertrio E.T.A. (benannt nach dem Autor E.T.A. Hoffmann) wird am 24. November die Konzertreihe 2025 der Villa Rot abschließen. Mit Werken von Joseph Haydn, Edvard Grieg, Anton Dvorak und dem erst kürzlich verstorbenen Komponisten Wolfgang Rihm werden Geigerin Elena Meipariani, Cellistin Nadja Reich und Pianist Till Hoffmann das Villa Rot-Publikum mit ihrem klaren und lebendigen Musizieren in ihren Bann ziehen.

Karten für die Kammerkonzerte gibt es unter reservix.de, per E-Mail an info@villa-rot.de oder telefonisch unter 07392/8335. Das Hotel Oberschwäbischer Hof in Schwendi bietet im Anschluss an die Matinée-Termine eine Après Menu an. Voranmeldung notwendig. (AZ)