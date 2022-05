Kinder stehlen Leergut: Junge vergisst Schulranzen bei Flucht vor Zeugen

Zwei 13-Jährige packen Leergut aus zwölf Kisten in Plastiktüten. Als sie erwischt werden, hauen sie ab. Einer von ihnen vergisst aber seinen Schulranzen.

Zwei 13-Jährige haben am Dienstag in Burgrieden (Kreis Biberach) ein Dutzend Kisten mit Leergut gestohlen. Einer der Jungen vergaß jedoch seinen Schulranzen. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter daher schnell ermitteln.

Gegen 9.30 Uhr fielen Zeugen am Rathausplatz die zwei 13-Jährigen auf, als sie Leergut aus zwölf Kisten in Plastiksäcke packten. Die Zeugen sprachen die Jungs an, worauf sie flüchteten. Schnell sei klar gewesen, dass die Flaschen gestohlen wurden.

Der Inhalt eines Schulranzens, der vor Ort vergessen wurde, half der Polizei Laupheim dabei, die beiden Kinder schnell zu ermitteln. Die Jungs werden in den kommenden Monaten 14 Jahre alt. Dann müssen sie für ihre Handlungen auch die strafrechtliche Verantwortung übernehmen. (AZ)