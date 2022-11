Mann onaniert an Bushaltestelle vor einer Schülerin: Polizei sucht Zeugen

15-Jährige wartet an einer Bushaltestelle, als ein Mann seine Hose herunterzieht und vor ihr onaniert. Mit einer groben Beschreibung des Mannes hofft die Polizei auf Hinweise.

Nach einem Vorfall in Burgrieden sucht die Polizei einen mutmaßlichen Exhibitionist. Der Mann soll eine 15-jährige Schülerin belästigt haben.

Wie die Polizei mitteilt, wartete die Jugendliche am Montag gegen 7 Uhr an einer Bushaltestelle in der Orsenhauser Straße. Während sie dort stand, soll der Mann zunächst an ihr vorbeigegangen sein. Er sei dann aber zurückgekommen, habe seine Hose heruntergezogen und onaniert. Anschließend soll der bislang Unbekannte in Richtung Bühler Straße weggegangen sein.

Die Kriminalpolizei Biberach will den Täter ermitteln. Dieser soll zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und einen grauen Pullover sowie eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnumer 07351/4470 zu melden. (AZ)