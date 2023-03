Burgrieden-Rot

06:00 Uhr

Aktuelle Kunst in der Villa Rot: Haben wir unsere Zukunft noch in der Hand?

Plus Klima, Flucht, Umweltverschmutzung. Die Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht, sind vielfältig. Mit elf künstlerischen Positionen nimmt die Villa Rot auch Lösungen in den Blick.

Von Franziska Wolfinger

Es ist durchaus optimistisch gemeint, wenn Kuratorin Sophie-Charlotte Opitz fragt, wie wir mit unserem Handeln Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen können. Genau darum geht es in der aktuellen Ausstellung, die am Sonntag in der Villa Rot in Burgrieden eröffnet wird. Elf künstlerische Positionen beleuchten ganz aktuelle Problemstellungen und zeigen auch Lösungsansätze auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

