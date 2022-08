Neustart mit Kuratorin statt Direktorin: Die Villa Rot will Neues

Lokal Direktor Thomas Schmäschke ist nach nur einem Jahr wieder weg - und das Museum Villa Rot probiert ein völlig anderes Konzept aus. So soll es laufen.

Sommerzeit ist eigentlich Urlaubszeit: durchatmen, Kraft sammeln fürs zweite Halbjahr. Vor den Sommerferien hatte die Villa Rot, respektive die hinterm Museum stehende Hoenes-Stiftung allerdings reichlich Arbeit: Museumsdirektor Thomas Schmäschke habe "für sich" eine neue Lösung mit einer "attraktiven Stelle" in Hamm gefunden, schilderte Vorstandsmitglied Willi Siber. Schmäschke, im Frühsommer 2021 angetreten, war nach einem Jahr wieder weg. Daraufhin habe sich die Hoenes-Stiftung veranlasst gesehen, ein ohnehin schon beschlossenes Modell mit Kuratoren statt Museumsdirektoren umzusetzen. Zum plötzlichen Abgang Schmäschkes sagt Siber schmallippig: Man "freue" sich immer, wenn "alle, die einmal hier waren", woanders "gefragt" seien.