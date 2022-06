Burgrieden-Rot

12:00 Uhr

So ist die neue Ausstellung "Der Bau" in der Villa Rot

Thomas Rentmeisters wuchtige Installation "Hostal" aus rostigen Stahlträgern und weißen Matratzen ist ein Blickfang in der aktuellen Ausstellung im Museum Villa Rot.

Lokal Eine eindrückliche und facettenreiche Schau ist im Museum Villa Rot zu sehen. Die Idee zu "Der Bau" kam Leiter Schmäschke bei der Kafka-Lektüre. Ein Rundgang.

Von Florian L. Arnold

Museums- und Kuratorenarbeit bedeutet auch, die richtigen Signale aufzugreifen und etwas daraus zu machen. So kam die neue Ausstellung in der Villa Rot zustande: Eine Studienkollegin von Museumsleiter Thomas Schmäschke hatte ihre Diplomarbeit über Franz Kafkas weniger bekannten Text "Der Bau" verfasst und bat Schmäschke, diese Arbeit gegenzulesen. Und da er neben Kunstgeschichte auch Literatur studiert hatte, behielt das Thema im Hinterkopf. Nun ist aus diesem vor Jahren aufgenommenen Impuls eine bemerkenswerte Schau mit künstlerischen Positionen von 14 ausgesuchten Teilnehmern geworden, die mal mehr, mal weniger eng am Text das Thema "Bau" von allen Seiten beleuchten.

