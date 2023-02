Burlafingen

Bahn frei für 23-Millionen-Bau, der mehr sein will als eine Schule

Hier entsteht eine neue Schule. Am Montag war Spatenstich für die neue Grundschule in Burlafingen.

Plus Ein "Lern- und Lebensort" wird an der Adenauerstraße in Burlafingen entstehen, der mit alten Gepflogenheiten eines traditionellen Schulhauses brechen soll.

Im Januar wurde bereits die Baugrube ausgehoben, und jetzt soll es in die Höhe gehen: Gegenüber des neuen Aldi wird mit dem Neubau der Grundschule Burlafingen begonnen. Für knapp 23 Millionen Euro soll eine neue Schule entstehen, die mehr sein soll als "quadratisch, praktisch gut", wie es Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger beim Spatenstich ausdrückte.

