Bei der Dorfweihnacht wird der „Ringlstetter“-Baum versteigert

Da werden Erinnerungen an die "Christbaum-Posse" wach: Bei der Dorfweihnacht in Burlafingen wird der vom BR spendierte Plastik-Baum versteigert.

Das traditionelle „Singen unterm Christbaum“ findet am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr auf dem Burlafinger Dorfplatz statt. Außerdem wird der gespendete Plastik-Christbaum des Bayerischen Rundfunks für einen guten Zweck versteigert.

Zunächst zum Programm der Dorfweihnacht: Der Nikolaus hat sich angesagt und beschert die Kinder, ebenso wird die Christmas Brass Weihnachtslieder spielen. Damit die Besucher mitsingen können, werden Liederblätter verteilt. Grillwürste, alkoholfreier Punsch und Glühwein werden geboten. Daneben werden, wie alljährlich, Spenden für die Hilfsprojekte der beiden Pfarreien in Burlafingen gesammelt.

Burlafinger waren im BR-Studio bei „Ringlstetter“

Und nun zur Versteigerung: Wie mehrmals berichtet, hat der Vereinsring Burlafingen mit ihrem Vorsitzenden diesen Fernseh-Studio-Plastik-Christbaum im vergangenen Jahr von Hannes Ringlstetter und Caro Matzko als „Wiedergutmachung“ für ihren von der Stadt aufgestellten, eher mickrigen echten Tannenbaum gespendet. Damals fielen die weihnachtlichen städtischen Traditionsbäume nicht nur in Burlafingen, sondern auch in Pfuhl eher klein und dünn aus – in diesem Jahr sind sie allerdings prächtig. Die Pfuhler pochten 2022 auf Ersatz, indes schmückten die Burlafinger ihr mickriges Bäumlein.

Grund genug für den Macher der Sendung „Ringlstetter“, Hannes Ringlstetter und Caro Matzko (geborene Neu-Ulmerin), diese Posse in ihrer abendlichen Sendung im Programm aufzumischen. Nicht nur, dass Caro Matzko eigens nach Burlafingen fuhr, mit ihrem kleinen Studio-Plastik-Christbaum im Kofferraum, Hannes Ringlstetter lud auch noch im Juni 2023 die Burlafinger (exakt zwei Busse mit 90 Gästen) zur Aufzeichnung seiner Sendung „Ringlstetter“ ins Münchner Studio ein. Und alle waren begeistert. Nun wird der kleine Baum für den guten Zweck versteigert.