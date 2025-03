Burlafinger Kinderfasching

Icon Vergrößern Auf zum Schubkarrenrennen. Foto: Andrea Stern Icon Schließen Schließen Auf zum Schubkarrenrennen. Foto: Andrea Stern

Der Kinderfasching in der Iselhalle war wieder eine riesige Feier und ein echter Spaß für alle Kinder und ihre Familien. In lustigen und bunten Kostümen haben alle zur Musik getanzt und bei den zahlreichen Spielen ihr Bestes gegeben. Auch die StreetDance-Gruppe des FCB ist aufgetreten und konnte die ganze Halle begeistern. Der Vereinsring Burlafingen bedankt sich recht herzlich bei allen, die bei den Vorbereitungen, dem Fasching und danach beim Abbau geholfen haben. Vielen Dank den Helfern an der Kasse, dem Hallenmeister für seine große Unterstützung, dem Auf- und Abbauteam, den beiden DJs, den Wirtsleuten und allen anderen, die mit angepackt haben. Ein ganz besonderer Dank geht an das Faschingsteam, das den Kindern wieder einmal wunderschöne, spannende und lustige Stunden bereitet hat. Das war einfach spitze!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.