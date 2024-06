Ein Hoch aufs gelungene Dorffest in Burlafingen

Der Optimismus der Organisatoren macht sich bezahlt: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömen auf den Dorfplatz in Burlafingen und genießen das Programm.

Als kurz vor 11 Uhr in Burlafingen die Kirchenglocken zum ökumenischen Freiluftgottesdienst mit Pfarrerin Katja Baumann und ihrem katholischen Kollegen Stanislaus Tochukwu Igbasi riefen, suchte prompt auch die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen den Weg zum Dorfplatz. Baumann dankte den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die morgens ab 7 Uhr bei strömenden Regen optimistisch die Budenstadt aufgebaut hatten und stellte fest: „Es war nicht umsonst“. Alle freuten sich. Nicht nur übers schöne Wetter, sondern über den gelungenen Festtag.

Für die Akteure auf der Bühne gibt es in Burlafingen viel Applaus

Dazu trugen nicht nur die Speisen, sondern auch mitreißende Musik und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm bei. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katja Albsteiger zapfte mit zwei gezielten Schlägen das erste Fass Bier an. Großen Applaus für sie, ebenso für die Akteure auf der Bühne, etwa die Street-Dance- und die Jongliergruppe des FC Burlafingen, sowie den Posaunenchor Pfuhl beim Gottesdienst, nachmittags für die Musikkapelle Burlafingen mit ihrem Dirigenten Hermann Schlapsi und abends für die Stimmungskapelle „Original Schwabenkrainer“, die dem Publikum mächtig einheizte.

Sichtlich zufrieden zeigte sich Vereinsringvorsitzender Christian Glöckler. Seine Bilanz am Sonntagmorgen nach dem Aufräumen: „Das Fest wurde wieder zum großen Erfolg, ohne besondere Vorkommnisse, das Wetter hielt und unzählbare Besucher kamen.“ Die Burlafinger hätten wieder einmal ihren großen Zusammenhalt demonstriert.

Beim Gottesdienst spendierten die zahlreichen Besucher das Opfergeld den Hochwassergeschädigten in der Region und in Brasilien. Der brasilianische Pfarrer Renato Creutzberg (hat derzeit die zweite Pfarrstelle in Pfuhl) berichtete über die Hochwasser-Katastrophe im Mai, die viele Menschen in seiner Heimat getötet oder heimatlos gemacht habe.