Fest-Auftakt in Trauerflor: Vorsitzender des FC Burlafingen ist tot

Lokal Udo Lobgesang trieb die Planungen für das große Fest zum Jubiläum des FC Burlafingen voran. Kurz vor Beginn ist der Vorsitzende des Vereins gestorben.

Udo Lobgesang war treibende Kraft dafür, das Jubiläumsfest des FC Burlafingen doch noch zu feiern: Drei Tage lang dauert das Programm, den Auftakt bildet ein Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Oberligisten CfR Pforzheim, das am Freitag um 17.30 Uhr angepfiffen wird. Die Spieler werden mit Trauerflor auflaufen. Denn Udo Lobgesang ist kurz vor Beginn der Feierlichkeiten im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.