Finissage und neue Pläne: Das tut sich bei der Walther Collection in Burlafingen

Plus Bevor an der Walther Collection in Burlafingen eine neue Ausstellung beginnt, hat das Publikum Gelegenheit, die aktuelle Schau mit Kuratorin Tamar Garb zu entdecken.

Von Franziska Wolfinger

Dieses Wochenende bietet sich die letzte Chance, einen Blick auf die laufende Ausstellung der Walther Collection zu erhaschen. Vorerst sind dann die Ausstellungsräume in Burlafingen leer: Doch die Pläne für die nächste Schau laufen bereits. Dann soll der Alltag in den Vordergrund treten.

Aktuell widmet sich die Walther Collection mit "Beyond the Binary" zwei gegensätzlichen und sich dennoch perfekt ergänzenden südafrikanischen Positionen. David Goldblatt (gestorben 2018) und Santu Mofokeng gehören zu den bedeutendsten Fotografen des Landes. Der jüngere Mofokeng war dabei ein Schüler Goldblatts. Beide haben einen unverstellten Blick, der sich in ihren Aufnahmen direkt widerspiegelt. "Beyond the Binary" zeigt Werke von beiden und konzentriert sich dabei nicht auf die Unterschiede zwischen den Fotografen, etwa in Hautfarbe oder Alter, sondern setzt in Bezug zueinander. Zur Finissage am Sonntag, 12. November, kommt noch einmal Kuratorin Tamar Garb nach Burlafingen. Um 12 Uhr führt sie persönlich durch die Ausstellung, weitere Führungen an diesem Tag finden um 14 und 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

