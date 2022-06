Jetzt wollen die Burlafinger wieder feiern: Was beim Dorffest alles geboten ist

Nach zwei Jahren Pandemie wollen zwölf Vereine die gute Fest-Tradition in Burlafingen weiterführen. Diesmal passt alles. Was geplant ist.

Seit Jahr und Tag ist es in Burlafingen guter Brauch, dass erst nach dem ökumenischen Freiluftgottesdienst die erste Maß Bier fürs Dorffest angezapft wird. Am morgigen Samstag, 18. Juni, ist es wieder so weit: Die 43. traditionelle Fete startet nach zweijähriger Pandemie-Pause. Dabei hat auch Christian Glöckler, 2020 zum Vorsitzenden des Vereinsringes gewählt, seine Premiere.

Den Gottesdienst gestalten die evangelische Pfarrerin Katja Baumann mit ihrem katholischen Kollegen, Stanislaus Tochukwu Igbasi, musikalischer Programmgestalter ist der Musikverein Burlafingen. Beginn ist um 11 Uhr, danach sind die Böllerschützen der Burlafinger Schützen am Zuge, und Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger zapft um 12 Uhr das erste Fass Bier an. Nur mithilfe vieler Helferinnen und Helfern können der Vorsitzende Christian Glöckler und sein Vize, Georg Schlaier, das Mammutfest des Vereinsringes Burlafingen auf die Beine stellen. "Alles passt", sagt Schlaier im Gespräch mit unserer Redaktion und weist darauf hin, dass insgesamt zwölf Vereine mit von der Partie seien.

Viele Helferinnen und Helfer krempeln die Ärmel hoch

Mitglieder und zusätzliche Freiwillige krempeln die Ärmel hoch, etwa beim Aufbau der Verkaufsstände oder bei der Gestaltung des Dorfplatzes. Hinzu kommen noch die Burlafinger Hobbyköchinnen und -köche, die seit Jahren für ein vielfältiges und reichhaltiges Angebot sorgen. Spaß für Alt und Jung bietet das Unterhaltungsprogramm. Beispielhaft sei der Schützenstand genannt, der ein Lichtgewehr ohne Kugeln anbietet.

Christian Glöckler dankt besonders der Familie Krauch, die eigens ihren Privatparkplatz beim Dorfplatz zusätzlich zur Verfügung stellt, sowie den angrenzenden Nachbarn. Er appelliert an sämtliche Besucherinnen und Besucher, keine alkoholischen Getränke in ihren Rucksäcken aufs Fest mitzubringen. Falls jemand die Vorschrift nicht beachtet, werde ein Platzverweis erteilt. Heuer sorgen für die Sicherheit noch mehr Security-Leute als in den vergangenen Jahren. Für die Musik sorgt bis 16 Uhr der Musikverein Burlafingen. Um 16.30 Uhr tritt die Street-Dance-Gruppe des FC Burlafingen auf. Von 18 bis 23 Uhr spielt die Partyband Vogelwild. Das Dorffest findet bei jeder Witterung statt.

