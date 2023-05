Burlafingen/München

Über den Besuch der Burlafinger bei Ringlstetter staunen sogar Stammgäste

Plus Nach der Christbaum-Posse fahren zwei Busse aus Burlafingen ins BR-Studio. Die Stimmung ist ausgezeichnet, nicht nur wegen des Geschehens auf der Bühne.

Von Inge Pflüger

Fast 100 Burlafinger Fans sind in zwei Setra-Bussen ins BR-Studio nach Ismaning getingelt, wo die Sendung von Hannes Ringlstetter aufgezeichnet wurde. Die 45-minütige Show mit dem niederbayerischen Moderator, der auch Kabarettist, Musiker, Buchautor, Sänger und Schauspieler ist, wird immer donnerstags von 22 bis 22.45 Uhr ausgestrahlt. Ihm zur Seite steht Caro Matzko, die einst in Neu-Ulm aufwuchs und das Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium besuchte. Ihr ist die Einladung nach München zu verdanken. Dass die Reise überhaupt angetreten wurde, ist indes dem Burlafinger Vereinsringvorsitzenden Christian Glöckler zu verdanken, der alles organisierte. Am Ende waren sogar Stammgäste aus München von der Stimmung durch die Abordnung aus Schwaben überrascht.

Am Mittwoch war es so weit. In bester Laune ging es über die Autobahn nach Ismaning. Die Reisenden fieberten dem Studiobesuch entgegen. Unterwegs wurden viele Fragen aufgeworfen: "Was erwartet uns?" "Widmen sich die Akteure auch den Burlafingern?" "Wie spielt die Ringlstetter-Band?" "Was erfahren wir von den prominenten Gästen?" In der Sendung, die am 1. Juni ausgestrahlt wird, sind der ehemalige Fußballspieler und -trainer Markus Babbel und die junge Schauspielerin Anita Eichhorn (bekannt aus "Dahoam is Dahoam", "Hubert ohne Staller" oder "Watzmann ermittelt") zu sehen. Vorab: alle Fragen wurden bravourös beantwortet.

