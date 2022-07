Nach Todesfall: Burlafinger lassen sich die Feierlaune nicht verderben

Das Jubiläum des FC Burlafingen wird zwar überschattet vom Tod des Vereinsvorsitzenden, doch im Zelt geht mit den Bätscher Buam trotzdem die Party ab.

Die Einheimischen haben das 75-jährige Bestehen des FC Burlafingen – wegen Corona allerdings mit einem Jahr Verspätung – recht ausgiebig gefeiert, und doch waren die Festlichkeiten nicht unbelastet. Ein paar Tage zuvor war der Vorsitzende des Vereins Udo Lobgesang gestorben. Beim Testspiel am Freitag zwischen Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball und Oberligist 1. CfR Pforzheim (3:0, siehe Regionalsport) trugen die Spieler der Mannschaften Trauerflor und im Stadion wurde vor dem Anpfiff eine Schweigeminute eingelegt. Auf den Fassanstich am Sonntagvormittag durch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger wurde verzichtet. Letztlich ließen sich die Burlafinger die Feierlaune aber nicht verderben. So war beispielsweise das große Festzelt am Freitagabend gerammelt voll, als die Bätscher Buam aufspielten. Und auch am Samstag und Sonntag war der Andrang mächtig groß.

Beim Testspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem 1. CfR Pforzheim in Burlafingen trugen die Teams (hier die Spatzen) im Gedenken an den verstorbenen Vorsitzenden des FC Burlafingen, Udo Lobgesang, Trauerflor. Foto: Stefan Kuemmritz

Beim Konzert der Bätscher Buam war die Stimmung schnell auf dem Siedepunkt. Die Bätscher Buam hatten kaum begonnen aufzuspielen, da standen schon fast alle Besucherinnen und Besucher, viele im Dirndl beziehungsweise in Lederhosen, auf den Bänken, klatschten mit oder sangen mit. Dazu floss vor allem das Bier in Strömen, traurige Gedanken waren auch angesichts des schönen Sommerabends auf dem Festgelände und im Zelt schnell verdrängt.

Die Oberbürgermeisterin hätte dem verstorbenen Vereinsvorsitzenden gerne gedankt

In einem Grußwort sagte Katrin Albsteiger, das Motto „Zusammengewachsen“ passe bestens zum FC Burlafingen, der einerseits bis heute auf 1300 Mitglieder angewachsen, andererseits eben ein richtig engagierter und motivierter Zusammenschluss sei. Der Weg zu dem, was der Verein heute darstelle, sei natürlich nicht immer leicht gewesen, sondern auch mal steinig, letztlich aber spannend und erfolgreich. Nach dem Fußball hätten sich längst andere Sportarten, wie Handball, Faustball, Gymnastik und Tennis, etabliert. Wie gerne, so die Oberbürgermeisterin, hätte sie Udo Lobgesang bei diesem Fest zur guten Vereinsarbeit gratuliert, dazu, dass die Vorstände des FCB zuverlässig und souverän Verantwortung übernehmen. Sie hätte ihm für seine Arbeit gedankt, aber nun sei es leider anders gekommen. „Lassen Sie den FC Burlafingen weiter zusammenwachsen“, lautete schließlich ihr Appell an die Mitglieder des Vereins. Angesichts des gemeinsamen Feierns ist kaum daran zu zweifeln, dass dies auch im sportlichen Bereich gelingt.

