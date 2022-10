Neu-Ulm

12:15 Uhr

Sabrina Rabus aus Burlafingen will als Sängerin durchstarten

Plus Auf der Bühne zu singen, ist schon lange ihr Traum - doch lange Zeit hat sie sich das nicht getraut. Wie die 22-Jährige ihrem Traum Schritt für Schritt näher kommt.

Von Franziska Wolfinger

Sänger oder Sängerin zu werden - davon träumen viele Kinder und Jugendliche. Sich diesen Traum zu verwirklichen ist allerdings gar nicht so einfach. Karrieren wie die von Justin Bieber oder Taylor Swift, entdeckt im Teeniealter und ab dann geht es nur noch steil bergauf, sind selten. In der Regel bedeutet es harte Arbeit, auch an sich selbst. Das weiß auch Sabrina Rabus. Die 22-Jährige aus Burlafingen veröffentlicht demnächst ihre zweite Single - der Weg dahin war steinig.

